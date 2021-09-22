'بينها تغيير سعر صرف الدولار'.. وزير المالية يتحدث عن اجراءات اتخذتها الحكومة

2021/09/22 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية عبد الامير علاوي، الاربعاء، ان الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات للخروج من الازمات التي كانت تواجه العراق، بينها تغيير سعر صرف الدولار.

وذكر الوزير خلال كلمة له في مؤتمر المالية والخدمات المصرفية في العراق، حضره مراسل NRT عربية (22 أيلول 2021)، أن "انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا و تقلص النشاط الاقتصادي بشكل حاد زادت من أزمة العراق"، موضحا أن "هناك سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منها تغيير أسعار صرف الدولار".

وأضاف، أن "الحكومة ساعدت بإصلاح الاقتصاد ووضعنا مسارا واضحا للإصلاح"، مبينا أن "الورقة البيضاء بجزئيها أخذت على عاتقها معالجة القضايا، وهذا أقل بكثير مما نحتاجه لتقديم الخدمات وزيادة الوظائف للشباب الذي يزيد عددهم تقريبا مليون سنويا".

وتابع علاوي، أن "الدولة تعتمد على الاقتصاد غير المتنوع الريعي"، لافتا إلى أن "معايير الحوكمة غير مستقرة وارتفاع نسب الفساد كلها تعرقل الإصلاح الاقتصادي".

وأشار وزير المالية، إلى "اطلاق مشروع بناء الفاو الكبير وصفقة مع توتال تشمل حقن المياه والغاز والمياه للبصرة وغيرها من المبادرات الكبرى التي أطلقتها الحكومة"، مؤكدا أن "هناك استثمارات كبرى استراتيجية تخضع لاستشارة إدارة المشاريع الدولية".

كما بين أن "العراق يشهد انتعاشا جيدا في عام 2021"، لافتا إلى "دعم صندوق البنك الدولي برنامج الإصلاح".

وأوضح الوزير، أن "الورقة البيضاء سيكون لها التأثير الكبير على المسار الاقتصادي"، مشيرا إلى عدم "إمكانية فصل العراق على التغييرات التكنولوجية خصوصا في زمن التحول الى الاقتصاد التكنلوجي".

وقال أيضا، "نطمح أن تبدأ المصارف الحكومية بالرقمنة ودعم جميع أصحاب الأعمال وأنظمة لدفع الرقمية"، مبينا أن "الوازرة يجب أن تقوم بترويج أول صندوق لدعم الرقمنة الاقتصادية وسيتم العمل به خلال الأسابيع القادمة".

وأضاف، "يتعين على العراق أن ينهض باقتصاده أو مايسمى بالاقتصاد الأخضر".

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