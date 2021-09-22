2021/09/22 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r-_rGDHX2Sg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمومة المتأخرة بين الأمنيات والمخاطر ..تحدثنا عبر السكايب لارا شاهين معالجة نفسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمومة المتأخرة بين الأمنيات والمخاطر ..تحدثنا عبر السكايب لارا شاهين معالجة نفسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).