2021/09/22 | 11:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8aCsbckFgnc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقت الفراغ يجعلنا اقل سعادة ؟ يحدثنا ياسر مكي طبيب اسنان وناشط مدني عن روتينه اليومي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقت الفراغ يجعلنا اقل سعادة ؟ يحدثنا ياسر مكي طبيب اسنان وناشط مدني عن روتينه اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).