المرصد: 167 غارة روسية على منطقة خفض التصعيد بسوريا منذ بداية سبتمبر

2021/09/22 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن الطيران الروسي قد شن غارات جديدة على منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

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