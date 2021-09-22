الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على “وزير زراعة” داعش في الأنبار

2021/09/22 | 11:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ما يسمى بوزير زراعة تنظيم داعش في محافظة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، وبعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة وبكمين محكم، تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من القاء القبض على احد الارهابيين […]

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