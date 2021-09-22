المرشحون المستقلون أمام اختبار حقيقي.. هل تأتي الانتخابات بمفاجئة

2021/09/22 | 12:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع سياسيون وبرلمانيون ارتفاع حظوظ الشخصيات المستقلين في الانتخابات المقبلة.

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