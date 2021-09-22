قراءة في قصة -آخر أثر ل هو - للقاص أحمد فؤاد. - فاطمة الفلاحي

2021/09/22 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي "آخر أثر لـ هو" كانت بقعة دم بشرية ..



فإذا ما توغلنا في نص القاص أحمد فؤاد بعيدًا عما يحمله من عمق الدلالة والغايات، سنجده نصًا عاديًا ..



رغم أن النص يترجم لنا واقع المرأة في بلداننا العربية وما تعانيه من التعنيف والاستغلال الجسدي.



فنقرأ مشهدًا مثقلًا بالقهر، وبحالتها الإنسانية الموجعة ..وما تشهده من نفاق ديني، يتناسى الزوج فيه تطبيق تعاليم ديننا الحنيف "الرفق بالقوارير" .." وق ......





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