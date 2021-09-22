2021/09/22 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاربعاء، ان القطعات الامنية امنت الحماية الكاملة لعملية المحاكاة الانتخابية الثالثة.وذكر بيان للقيادة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بإشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القطعات الأمنية تؤمن عملية المحاكاة الانتخابية الثالثة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القطعات الأمنية تؤمن عملية المحاكاة الانتخابية الثالثة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القطعات الأمنية تؤمن عملية المحاكاة الانتخابية الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).