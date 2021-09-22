بعد سحب الثقة من حكومته…الدبيبة يدعو الليبيين لإسقاط البرلمان

2021/09/22 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الدعوة إلى التظاهر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة.

وقال الديبة في كلمة أمام حشد بميدان الشهداء، ليلة أمس، من المؤيدين الرافضين لقرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة: “سيسقط البرلمان بعون الله ولن يكون ممثلاً لليبيين بهذه الصورة وميعادنا الجمعة للتعبير عن الليبيين من طرابلس، وطبرق، والكفرة، وسبها”، وفق ما نشر موقع “المرصد” الليبي اليوم الأربعاء.

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