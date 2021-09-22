الكاظمي يشرف على انطلاق عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة في مفوضية الانتخابات

2021/09/22 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداشرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على انطلاق عملية المحاكاة الثالثة في مفوضية الانتخابات.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي اشرف على انطلاق عملية المحاكاة الثالثة في مفوضية الانتخابات".

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