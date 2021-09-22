أين حقوقنا؟.. محاضرون في كركوك يتظاهرون لمعرفة أسباب عدم ظهور أسمائهم

2021/09/22 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين، اليوم الأربعاء، أمام المديرية العامة لتربية كركوك للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من المحاضرين تظاهروا امام المديرية العامة لتربية كركوك لمطالبة وزارة التربية بارسال لجنة للكشف عن حرمان اسماء المحاضرين النازحين الذين تم التعاقد معهم في مديرية منذ سنوات".

وأضاف انهم "كان لديهم اوامر ادارية وسنوات خدمة ولم تظهر اسماؤهم ولم يتسلموا مستحقاتهم المالية".

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