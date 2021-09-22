وزير الخارجية يدعو الدول العربية لارسال مراقبين للانتخابات العراقية

2021/09/22 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية فؤاد حسين الجامعة الدول العربية إلى إرسال مراقبين للمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة أسوة بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.واكد حسين خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية اكد ان الاعداد والتهيئة للانتخابات المُبكرة على قدم … Readmore

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