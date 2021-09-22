حربية يكشف لـ NRT حصيلة الحادث المروع الذي وقع بين المثنى وذي قار

2021/09/22 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات سومر، الاربعاء، عن حادث سير اودى بمصرع واصابة 8 اشخاص على الطريق الدولي الرابط بين المثنى و ذي قار.

وذكر قائد عمليات سومر سعد حربية لـ NRT عربية، (22 ايلول 2021)، ان "حادث سير وقع اثر انقلاب عجلة من نوع (ستاركس)، تسبب بمقتل 6 اشخاص وجرح اثنين على الطريق الدولي الرابط بين المثنى و ذي قار".

واضاف احربية، ان "الجرحى تم نقلهم الى المستشفى وحالتهم غير حرجة"، لافتا الى ان "احد الجرحى هو سائق العجلة و هو الان محجوز لدى الشرطة للتحقيق معه".

واوضح، انه "لانعلم هل كان هؤلاء من الزائرين ام كانوا من سالكي الطريق فقط".

N.A

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