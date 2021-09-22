محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 ايام

2021/09/22 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة الديوانية، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام.

وجاء في وثيقة اطلع عليها NRT عربية ​(22 أيلول 2021)، فقد وجه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان بتعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر الدولة اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولغاية الثلاثاء".

وأضاف الشعلان "يستثنى من ذلك الاجهزة الأمنية والدوائر الصحية والخدمية وديوان المحافظة".

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