2021/09/22 | 12:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني في كركوك: أخمدنا 568 حريقا منذ بداية 2021

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، الأربعاء أن المديرية سجلت 568 حريقا منذ بداية العام الحالي، فيما أكدت رفع 105 مقذوفات من قبل خبير المتفجرات في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية النقيب قيس عبد الرزاق، إن "مديرية الدفاع المدني في كركوك، سجلت منذ بداية العام الحالي، ولغاية يوم أمس 568 حريقاً، فيما أنقذت 5 حالات".

وبين أن "الحرائق تختلف حسب طبيعة ونوع الحادثة، وفرق الدفاع المدني نجحت بصورة كاملة بالوصول الى الموقع والسيطرة على غالبية الحرائق عبر مراكزها المنتشرة في مركز كركوك وكذلك الأقضية والنواحي في أطراف المحافظة".

وشدد عبد الرزاق على أن "سرعة الإبلاغ من قبل المواطنين أي الشخص الذي يقوم بالاتصال بأرقام الدفاع المدني يقابلها سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق باقل الخسائر ولدينا الكثير من حالات اخماد السيطرة وإطفاء الحرائق بوقت قياسي".

ولفت إلى أن "خبراء المتفجرات في مديرية الدفاع المدني ومنذ بداية العام الحالي، عالجوا 105 مقذوفات مختلفة الأشكال، ونفذت 29 واجبا، وهذه المقذوفات تم معالجتها في مناطق مختلفة من المحافظة وأطراف المحافظة".

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