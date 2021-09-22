أطعمة يجب أن تأكلها في الخريف لتجنب نقص “فيتامين د”

2021/09/22 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فيتامين “د” هو أحد العناصر الغذائية الأساسية لنظامك الغذائي.مع تقدمك في العمر، يعد “فيتامين د” ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.لكن ما هي الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين “د”؟ تنتج أجسامنا عادة فيتامين “د” من ضوء الشمس؛ في الشتاء، لا يوجد ما يكفي من ضوء الشمس لهذا الغرض.[…]

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