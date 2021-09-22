الإمارات تخفف القيود على كمامات الوجه قبل انطلاق إكسبو 2020

2021/09/22 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات السماح بعدم ارتداء أقنعة الوجه في بعض أماكن محددة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، وذلك قبل أيام من انطلاق معرض الاكسبو 2020 في إمارة دبي.

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