النفط تحدد موعد الاكتفاء الذاتي من الغاز بالعراق

2021/09/22 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ، اليوم الأربعاء، موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في البلاد، فيما أكد وصول سعر النفط للمعدلات الحالية مع الزيادة التدريجية في الإنتاج شيء مطمئن.[…]

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