تصميم طائرة بلا نوافذ..كيف سيغيّر من مستقبل السفر الجوي؟

2021/09/22 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تروّج شركة الطيران الأمريكية لمشروع "مافيريك"، وقوامه يتمحور بشكل أساسي حول تصميم مقصورة طائرة نوافذها افتراضية ترفع مستوى التحدي في تجربة الملاحة الجوية.

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