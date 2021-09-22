السفارة الأميركية تقدم قراءة لاجتماع بايدن وبرهم صالح في نيويورك

2021/09/22 | 12:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت السفارة الأميركية في العراق قراءة لاجتماع الرئيس الأميركي جوزيف بايدن مع الرئيس العراقي برهم صالح في نيويورك.

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وذكرت السفارة في بيان تابعه "ناس"، (22 أيلول 2021)، "التقى الرئيس جوزيف بايدن اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وناقشا معا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون فيما يخص المبادرات الدبلوماسية الإقليمية".

وأضاف البيان أن "بايدن شدد على التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل وأكد القادة مجددًا احترامهم للديمقراطية في العراق وسيادة القانون والجهود المبذولة لإجراء انتخابات تتصف بالمصداقية والشفافية خلال شهر تشرين الأول المقبل وأشاد بالمبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام بوصفها رمزًا مهمًا لإسهامات العراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان".

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