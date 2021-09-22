2021/09/22 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاربعاء، انتهاء تجربة المحاكاة الانتخابية الثالثة والأخيرة قبل يوم الاقتراع المقرر في 10 من الشهر المقبل.وقال عضو اعلام المفوضية، عماد جميل في تصريح متلفز :”مكاحاة اليوم جرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن إنتهاء المحاكاة الأخيرة ووصول نتائجها المركز الخبري الوطني.

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