كريستيانو رونالدو يتحدى عمره الـ36 ويحقق رقما خياليا

2021/09/22 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يتحدى الأرقام ابتداء من سنوات عمره الـ36 ، وجميع الأرقام الممكنة داخل المستطيل الأخضر.وتمكن “الدون” من تسجيل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات له ضد نيوكاسل ووست هام ويانج بويز، محققا انطلاقة قوية منذ عودته إلى “أولد ترافورد” معقل “الشياطين الحمر”.وأظهر رونالدو في […]

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