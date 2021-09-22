العراق يطلق قمرا صناعيا

2021/09/22 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أركان الشيباني وزير الإتصالات وممثل رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني، الأربعاء، إطلاق العراق أول قمر صناعي.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية،(22 أيلول 2021)، أن العراق "أطلق أول قمر صناعي عراقي".

وأضاف، أن "هذا الإنجاز يمثل هيبة وسيادة الدولة"، مبينا أن إطلاق القمر جرى "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء والذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات".

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