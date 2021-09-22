اطلاق صفارات الانذار في السفارة الامريكية ومصدر يوضح

2021/09/22 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باطلاق صفارات الإنذار في السفارة الامريكية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "تشغيل صفارات الانذار داخل السفارة كان جزءا من عمليات التدريب التي تجريها القوات المكلفة بحماية السفارة الامريكية".

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