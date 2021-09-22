2021/09/22 | 12:54 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 | 12:46 مساءً

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كمبش يبحث مع وزير التخطيط آفاق التعاون والتنسيق المشترك

التقى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وزير التخطيط خالد بتال، لغرض بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك.

وبحث الطرفان آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين منها دعم وزارة التخطيط للديوان في المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات في إعداد الخطة الإستراتيجية للديوان وتبادل الخبرات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات.

بدوره قدم كمبش الشكر والامتنان لوزير التخطيط لتعاونه الكبير في دعم الديوان وإيجاد حلول مناسبة لكل ما تم طرحه ومناقشته.

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