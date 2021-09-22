التحالف يدمر طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

2021/09/22 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير طائرتين مفخختين انطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة بعد يوم واحد من اعتراض هجوم مماثل، على ما نقلت قناة الإخبارية الحكومية.

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