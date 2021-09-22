بشار جرار يكتب عن أزمة الغواصات الأسترالية: إدارة بايدن.. رسالة من تحت الماء!

2021/09/22 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد جديد أطل به جوزيف آر بايدن من على منبر الأمم المتحدة الثلاثاء في أول مرة يعتليه كرئيس للولايات المتحدة: "لا لن تكون هناك حربا باردة"، في إشارة واضحة هي الأقوى فيما يخص الأزمة الأكثر خطورة ودلالة

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