إنفوجرافيك.. الإمارات تتفوق على أبرز 10 وجهات سياحية في العالم

2021/09/22 | 13:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: تفوقت الإمارات على أبرز 10 وجهات سياحية في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.وحقق قطاع السياحة في الإمارات معدلات إشغال فندقي بلغت 62 بالمائة، خلال النصف الأول من العام 2021.بينما حققت الصين معدل إشغال فندقي بلغ 54 بالمائة، …

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