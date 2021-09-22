2021/09/22 | 13:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uw97tdEXGc8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجاة الطائي عضو تحالف عزم: الدورة البرلمانية الحالية هي الاسوء في عمر مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجاة الطائي عضو تحالف عزم: الدورة البرلمانية الحالية هي الاسوء في عمر مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).