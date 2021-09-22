تحذير أمريكي من هجمات ينفذها تنظيما (القاعدة) و(داعش) الإرهابيان

2021/09/22 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

الأمريكي كريستوفر راي أن تنظيمي

“داعش” و”القاعدة” الإرهابيين

يواصلان البحث عن نقاط الضعف ويعدان

الخطط لتنفيذ هجمات واسعة النطاق على

الأراضي الأمريكية.

ونقلت وسائل إع

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