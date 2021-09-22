سلاح الجو العراقي يستهدف مخابئ لإرهابيي (داعش) في كركوك

2021/09/22 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم أن

طائرات القوة الجوية العراقية نفذت

ثلاث ضربات مدمرة استهدفت مخابئ لتنظيم

“داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال

العراق.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن “طائرات

القوة الجو

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