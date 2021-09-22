انتخاب العراق رئيساً لمُؤتمر الدول الأطراف لإتفاقية حظر الذخائر العنقودية

2021/09/22 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية يوم الأربعاء

إنتخاب المُمثل الدائم لجمهوريّة

العراق لدى مكتب الأمم المُتحدة في جنيف

السفير عبد الكريم هاشم مصطفى لمنصب

رئيساً لمُؤتمر الدول الأطراف الحادي

عشر لإتفاقية حظر الذخائر

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