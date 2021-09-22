إحالة عقد بناء مدينة الصدر الثانية إلى شركتين عربيتين

2021/09/22 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الأربعاء، إحالة عقد بناء مدينة الصدر الثانية إلى شركتين، مبيناً أن المشروع طويل الأمد ويستمر سبع سنوات.وقال معن خلال لقائه بوفد أردني، إنه “تم إحالة […]

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