2021/09/22 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، القبض على متهم بتزييف سند عقاري بقيمة 5 مليارات دينار في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيمته 5 مليارات دينار..اعتقال متهمة بتزوير سند عقاري في بغداد المركز الخبري الوطني.

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