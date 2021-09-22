2021/09/22 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، تنويها بخصوص معلومات استمارة المفسوخة عقودهم.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “ننوه بأنه لا أشكال في وجود بعض النقوصات لدى المفسوخة عقودهم عند ملء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنويه جديد من الحشد بشأن استمارة “العودة” المركز الخبري الوطني.

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