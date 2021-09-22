2021/09/22 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني دخل سوق المحروقات مرحلة جديدة، وذلك مع رفع الأسعار التي تخطّت الـ200 ألف لصفيحة البنزين.المشهد لا يتغيّر على طرقات لبنان وأمام محطات الوقود، حيث شهدت المناطق اللبنانية كافة زحمة سير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



أزمة المحروقات تتفاقم وقطع طرقات المركز الخبري الوطني.

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