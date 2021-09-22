المغرب.. أخنوش يعلن عن تشكيل 3 أحزاب لحكومة أغلبية

2021/09/22 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة المغربية المعين، عبد العزيز أخنوش، الأربعاء، أن ثلاثة أحزاب سياسية هي التي سوف تشكل الأغلبية الحكومية.

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