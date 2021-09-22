الزراعة تعلن إنجاز مسودة ستراتيجية الأمن الغذائي وتضع شرطاً أمام استيراد البيض

2021/09/22 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن إنجاز مسودة ستراتيجية الأمن الغذائي، وفيما وضعت شرطاً أمام قرار استيراد البيض، أكدت استمرار منح القروض والأراضي للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

وقال وكيل الزراعة الفني ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، أنهت إعداد المسودة النهائية لستراتيجية الأمن الغذائي في البلاد، باشتراك جهات حكومية عدة من الوزارات ومستشارية الأمن الوطني"، مشيراً الى أنها "تهدف الى العمل لغاية العام 2030 لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وبشكل مستدام".

وأضاف، أن "اللجنة تناولت جوانب عدة في توجيه دور الوزارات والقطاعات المختلفة بما فيهم القطاع الخاص، للوصل الى الأهداف المرجوة عن طريق منهجية ستراتيجية توفير الغذاء وقدرة المواطن في الحصول عليه وضمان استمراريته وجودته".

واوضح، أن "تلك الستراتيجية ستعرض في ورشة عمل موسعة، وبحضور قطاعات وخبراء ومسؤولين من مختلف الجهات، من اجل التعريف بها وتسجيل الملاحظات قبل عرضها للمصادقة النهائية واعتبارها مرجعية للأداء التنفيذي والفني في ما يتعلق بالأمن الغذائي بالعراق".

واكد عبد الحسين، ان "مسألة ارتفاع الاسعار، مرتبطة بارتفاع اسعار العلف المستورد وكذلك اسعار صرف الدولار"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة تعمل على مراقبة الأسعار والسيطرة عليها بما يحقق حماية المنتج المحلي وكذلك حماية المستهلك".

وتابع، أن "الوزارة، اصدرت قراراً يتيح لشركة التجهيزات الزراعية باستيراد كميات من بيض المائدة مباشرة وتوفيرها عن طريق منافذ بيع مباشر في الجمعيات ودوائر الدولة للحد من الارتفاع النسبي للأسعار بدون أن يتم اغراق السوق وتضرر المنتج المحلي".

ولفت، الى أن "الوزارة مستمرة باجراءات تسهيل عملية منح القروض لمشاريع تربية الدواجن، فضلاً عن المضي بتوزيع الأراضي للمتفرغين من الشباب المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين".

واعلنت وزارة الزراعة، أمس الثلاثاء، عن السماح باستيراد بيض المائدة لسد حاجة السوق المحلية.

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