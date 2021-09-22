2021/09/22 | 13:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى..انتقادات لتسخير موارد الدولة في الدعاية الانتخابية ودعوات لإيقافها فوراً

انتقد القيادي في تحالف عزم عبيد الحديدي، الأربعاء، تسخير موارد الدولة وإمكانياتها لصالح حزب معين في محافظة نينوى.

وقال الحديدي إنه “كان يجب كخطوة أولى إيقاف صلاحيات المسؤولين التنفذيين الذين رشحوا للانتخابات، لكي يتم استغلال تلك المسؤوليات لصالح الدعاية الانتخابية”.

وأضاف أن “مايجري من تسخير موارد الدولة وأموالها وآليات البدية والدوائر الأخرى في إقامة المؤتمرات الانتخابية لصالح أحزاب متنفذة سواء في نينوى أو غيرها من المحافظات تعد مخالفة للقانون ويجب إيقافها حالاً”.

وتستعد القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل وسط دعوات لآن تكون انتخابات نزيهة تنتج حكومة قادرة على إنهاء الأزمات المختلفة.

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