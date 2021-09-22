وزير الاتصالات يعلن في القريب العاجل عن اطلاق اول قمر صناعي

2021/09/22 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني، الأربعاء، أن العراق سيعلن في القريب العاجل عن إطلاق أول قمر صناعي محلي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني، إذ قال إن "العراق سوف يطلق قريباً اول قمر صناعي عراقي في اجواء البلاد".

وأضاف أن هذا الانجاز الذي يمثل هيبة وسيادة الدولة وبتوجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء والذي أكد على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الإتصالات .

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