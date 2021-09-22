2021/09/22 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات، استحصال الموافقات على إطلاق أول قمر صناعي عراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني إن ممثل رئيس الوزراء وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني أعلن في مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني أن العراق سوف يطلق قريباً أول قمر صناعي عراقي في الأجواء العراقية.

وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بدعمٍ وتوجيهٍ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أكد مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات الجديد.

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