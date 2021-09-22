ألمانيا تشهد أول جريمة قتل بسبب خلاف على عدم ارتداء الكمامة

2021/09/22 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مسؤولون سياسيون في ألمانيا عن

الغضب والصدمة إزاء حادثة مقتل شاب يعمل

في محطة وقود برصاص زبون في بلدة إيدار

أوبرشتاين بولاية راينلاند بفالتس غرب

ألمانيا بسبب خلاف على ارتداء كمامة.

وذكرت وسائل إعل

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