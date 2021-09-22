دعم مستمر للمشهداني في نينوى

2021/09/22 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زار المرشح عن (تقدم) في محافظة نينوى، قصي شلال محمد اليونس المشهداني، حي اليرموك، دار الاكارم من ال عبيس وتعهد الجميع على تأييد المشهداني في الانتخابات النيابية المقبلة من أجل إعمار نينوى وتطويرها.

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