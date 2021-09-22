2021/09/22 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن حادث سير أودى بحياة 7 منتسبين بحرس الحدود في منطقة النخيب، في محافظة الأنبار.وقال المصدر في حديث صحافي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “7 منتسبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة 7 منتسبين بحرس الحدود أثر حادث مروري بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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