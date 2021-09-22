2021/09/22 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاربعاء، انها ستستلم لوح حلم كلكامش يوم غد الخميس خلال حفل رسمي في واشنطن.وذكر بيان للوزارة، أن “يوم غداً الخميس ستجري في واشنطن عملية تسلم لوح كلكامش رسمياً، وبشكلٍ قانوني بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، ورئيس هيأة الآثار والتراث الدكتور ليث حسين مجيد بالتعاون مع وزارة الخارجية […]

ظهرت المقالة الثقافة: استعادة لوح حلم كلكامش من واشنطن أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: استعادة لوح حلم كلكامش من واشنطن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: استعادة لوح حلم كلكامش من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).