2021/09/22 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، للمرشحين آخر ساعة في موعد انتهاء حملاتهم الدعائية الانتخابية.وذكر بيان لها تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس المفوضين قرر السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المفوضية تحدد موعد الصمت الانتخابي المركز الخبري الوطني.

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