الصحة تدلي بخبر سار بشأن الوباء في العراق

2021/09/22 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، عن خروج العراق من ذروة الموجة الثالثة، مشددة ان عدم التزام المواطنين يعرض الى مخاطر الموجة الرابعة وخاصة خلال فصل الشتاء.

وذكرت عضو الفريق الاعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح لـ NRT عربية، (22 ايلول 2021)، ان "العراق خرج من ذروة الموجة الثالثة، وتزايد اعداد الملقحين ساهم في خفض نسب الاصابة بشكل كبير ".

واضافت فلاح، ان "نسب الوفيات و الحالات الحرجة انخفضت الى نسبة 1 من 1000، بسبب، وان نسبة الاشخاص الذين حصلوا على الجرعة الاولى ارتفع في الوقت الحالي 18% ".

واوضحت، ان "مرفق كوفاكس مستمر بارسال وتزويد العراق بلقحات كورونا"، لافتة الى انه "في بداية الشهر القادم سيتم تزويد العراق اسبوعيا بلقاح فايز وسيرتفع الى اكثر من مليون جرعة".

واكدت فلاح، ان "الوزارة لديها خطة تريد من خلالها الوصول الى 20 مليون ملقح قبل نهاية هذا العام"، مبينة انه "حاليا نعمل على تلقيح الفئات المستهدفة والذين هم فوق سن 18 وليس هناك نية في الوقت الحالي تلقيح من هم دون سن 18، حيث نتظر التعليمات من منظمة الصحة العالمية".

N.A

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