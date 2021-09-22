2021/09/22 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر سكان في القرى العراقية الحدودية مع تركيا وإيران لإخلاء مناطقهم نتيجة العمليات العسكرية التركية والقصف الجوي الإيراني على المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء 800 قرية في كردستان بسبب العمليات العسكرية التركية والإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء 800 قرية في كردستان بسبب العمليات العسكرية التركية والإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).