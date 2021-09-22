2021/09/22 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي يكشف عن مساعِ لإعادة الصناعات المشتركة مع التشيك وتطويرها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:47

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يكشف عن مساعِ لإعادة الصناعات المشتركة مع التشيك وتطويرها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يكشف عن مساعِ لإعادة الصناعات المشتركة مع التشيك وتطويرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).