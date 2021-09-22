لماذا يتزايد عدد الأطفال الذين يتناولون الأطعمة السريعة خلال جائحة فيروس كورونا؟

2021/09/22 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُقر بعض العائلات أنّ جائحة "فيروس كورونا" نسفت أنظمة الطعام الصحية المعتمدة من قبلهم سابقًا، بسبب الإجهاد الناجم عن طبيعة العمل عن بعد، والتعليم عبر الانترنت، بالإضافة إلى المشاكل المادية والمرض وغيرها.

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